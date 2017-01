Nordmann får hundretalls millioner for svensk butikkjede

ANNONSE

Dagligvaregigantene Norgesgruppen og Axfood kjøper den svenske grensehandelkjeden Eurocash. Det ble kjent torsdag morgen.

Selgerne, Conceptor, er ikke svenske, men norske, i likhet med de fleste kundene i Eurocash. Conceptor, som har base på Billingstad i Asker, er en av pionerene innen grensehandel.

De startet for tjue år siden med «to bittesmå butikker» og bygde Eurocash opp til en kjede med en omsetning på rundt 1,5 milliarder svenske kroner i fjor.

- Vi så en mulighet som de store dagligvarekjedene ikke gjorde. Vi selger et selskap som gjør det veldig bra og tjener gode penger. Vi er veldig stolt over det vi har bygd opp. Det har vært en fantastisk reise, sier Vidar Lyhus, styreleder og hovedaksjonær i Conceptor, til Nettavisen.

Fikk god pris

Partene vil ikke gå ut med kjøpssummen, men Nettavisen får bekreftet at det er snakk om en avtale verdt flere hundretalls millioner kroner. Finansavisen Eiendom anslo verdien av Eurocash til 500 til 600 millioner for fire år siden.

- Det jeg kan si, er at vi fikk en god pris. Hvis ikke, hadde vi ikke solgt, sier Lyhus til Nettavisen.

Lyhus og hans familie eier nesten 90 prosent av Conceptor. Lyhus hadde en estimert formue på 850 millioner kroner i fjor, ifølge Kapital.

BLI KJØPT OPP. Eurocash er den neste største kjeden for svenskehandel med 11 butikker og en omsetning på 1,5 milliarder kroner. De aller fleste kundene er nordmenn.

Økende grensehandel

Conceptor har nytt godt av den kraftige økningen av grensehandelen de siste tjue årene. Lyhus forklarer dette med en kombinasjon av forbedrede infrastruktur mellom Norge og Sverige og ikke minst prisforskjellen mellom de to landene.

- Man kommer ikke unna at det er mye billigere i Sverige. Samtidig har det oppstått flere klynger av kjøpesentre på svenskegrensen som er blitt en attraksjon i seg selv. Nordby-senter, for eksempel, er jo egentlig Norges største kjøpesenter, sier Lyhus.

Venter priskrig

Daglig leder Ronnie Egeland i Conceptor sier at det alltid var planen på sikt å selge grensehandelkjeden.

- Det er naturlig at en industriell aktør tar over. Vi synes vi har vært en riktig eier i en periode med mye utvikling for butikkene, men nå er det meste av dette unnagjort, sier Egeland til Nettavisen.

Lyhus viser til at konkurransen innen svenskehandel, som for all annen dagligvarehandel, er blitt veldig tøff.

- Det er mange tekniske nyvinninger i bransjen, vi ser økt bruk av kundelojalitetskort og priskrig fremover, og våre konkurrenter har ekstremt store ressurser. Vi blir små i den sammenhengen. Alt har sin tid og vi ser at de store aktørene er i ferd med å ta over grensehandelen. Slik sett tror vi dette er riktig tid å selge oss ut, sier Lyhus.

Vil investere i eiendom

Eurocash' konkurrent Maximat har vært eid av norske og svenske Coop i siden 2006. Eurocash overtas altså av Norges største dagligvarekonsern, Norgesgruppen, og den svenske dagligvaregiganten Axfood.

Hva Conceptor vil bruke pengene på, er ennå ikke fastsatt, men Lyhus sier at de vil fortsette å investere i det de har kunnskap om, som er eiendom og detaljhandel. Selskapet har blant annet et boligutviklingselskap de skal bygge sterkere.

- Ingen aksjemeglere trenger å ringe meg med investeringsideer. Vi går ikke inn i noe vi ikke kan, sier Lyhus spøkefullt.