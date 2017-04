Nordmann til topps i den globale flygiganten Etihad

ANNONSE

Robin Kamark var tidligere kommersiell direktør i SAS, men gikk i 2012 til stillingen som konserndirektør for salg, markedsføring og forretningsutvikling i Storebrand ASA.

Den 7. april sendte Storebrand ut en børsmelding om at Robin Kamark har sagt opp sin stilling «for å begynne i en internasjonal topplederstilling».

Nå er det klart at han går inn i toppledelsen i Etihad Airways, og at han blant annet får ansvar for milliardsponsoratet i fotballklubben Manchester City.

Takker for kraft og energi

- Robin har evnet å løfte Storebrand kommersielle virksomhet betydelig siden han startet i denne rollen for Storebrand høsten 2012. Jeg ønsker å takke Robin for den kraft og energi han har tilført Storebrand, og ønsker han lykke til med ny internasjonal toppstilling, uttalte Storebrand-sjef Odd Arild Grefstad i meldingen.

Etihad Airways ble etabler ti 2003, og er det nasjonale flyselskapet i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater.

Manchester City-sponsor

Selskapet eies av Abu Dhabi, og økonomiske interesser fra emiratet er også involvert på eiersiden i Manchester City.

Flyselskapet har gitt navn til Manchester Citys stadium, og fotballklubbens styreformann er khalifen Khaldoon Al Mubarak.

Ifølge Wikipedia opererer Etihad mer enn 1.000 flyvninger i uken, til over 120 destinasjoner over hele verden.

80 milliarder i omsetning

Selskapet fraktet 17,4 millioner passasjerer i fjor, og omsatte for 9,0 milliarder dollar - eller rundt 80 milliarder kroner.

Etihad er mer enn tre ganger større enn Norwegian, og mer en dobbelt så stort som SAS.

Etihad har omfattende eierinteresser i andre flyselskaper, blant annet i Alitalia, Jet Airways, Air Berlin, Niki Air, Air Serbia og Air Seychellene. Selskapet har også eierinteresser i Virign Australia.

Selskapet har over 26.000 ansatte, og har hatt enorm vekst de siste årene.

Omsetningen i Etihad Airways har økt fra null til 9,0 milliarder dollar de siste ti årene.

Etihad Airways har vært hovedpartner for Manchester City siden 2009, og har også gitt navn til klubbens hjemmebane Etihad Stadium.

Også andre økonomiske interesser fra Abu Dhabi er tungt involvert i klubben - blant annet det nasjonale turistbyrået og teleselskapet Etisalat.

SCORET: Sergio Aguero gjorde som så mange ganger tidligere. Og som vanlig med Etihad på brystet.

Ifølge den britiske avisen The Guardian inngikk Manchester City en sponsoravtale med Etihad på rundt 4,5 milliarder kroner over ti år, eller rundt 40 millioner pund i året, fra 2012.

Avtalen skal ifølge Mirror nå være på vei til å bli doblet, til 80 millioner pund i året - eller 930 millioner kroner.

Toppsjef i eierinteressene

Robin Kamark blir ny toppsjef i det som heter Airline Equity Partners, altså flykonsernets eierinteresser i andre flyselskaper og andre investeringer.

Kamark erstatter Bruno Matheu, som bare satt i stillingen fra mai 2016,og som ifølge Etihad har forlatt selskapet «av personlige årsaker».

Nettavisen har ikke lykkes i få en kommentar fra Robin Kamark.