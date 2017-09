Nordmenn brukte kort for nesten 56 milliarder i august

Kortbrukerne dro i land ny rekord i august.

Tall fra Nets og BankAxept viser at det i august ble utført 166,9 millioner kortkjøp, en økning på 5,6 prosent i forhold til august 2016. Det ny augustrekord.



Det ble handlet med betalingskort for 55,9 milliarder kroner, en vekst på 3,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.



– Spesielt andre halvdel av august bærer preg av mye kortbruk. Fra 16. august ble det i gjennomsnitt utført 300.000 flere kortkjøp per dag enn før 15. august, sier pressesjef Stein-Arne Tjore for Nets i Norge til Nettavisen.



De stadige rekordene kan også enkelt forklares med at stadig flere kutter ut kontanter, fortsetter Tjore i Nets.



I august ble BankAxept-kortene benyttet 141 millioner ganger, noe som er 4,8 millioner mer enn samme måned i fjor. Totalt ble det handlet varer og tjenester for 44,1 milliarderkroner med disse kortene, noe som er 823 millioner mer enn i august 2016.



Tross augustrekord, er ikke julimåned i nærheten av å slå julemåneden. I

desember 2016 ble betalingskortene dratt 167,7 millioner ganger, og

omsetningen var på 61,9 milliarder kroner. Også i juni var kortbruken

høyere.



I tillegg til BankAxept-kort, fordeler kortbruken seg på ulike internasjonale kort, kredittkort og elektroniske gavekort.

