ANNONSE

Verdens maktelite møtes i Davos i Sveits i disse dager.

Der ble det klart at Norge gir én milliard kroner i støtte til et nytt initiativ for utvikling av vaksiner mot epidemiske sykdommer.

- Epidemier tar liv og ødelegger samfunn på en måte som bare kan sammenlignes med krig og naturkatastrofer. Et utbrudd kan raskt spres over hele verden. Global innsatser derfor helt nødvendig for å sikre best mulig beredskap, sier statsminister Erna Solberg, i en pressemelding.

Det nye initiativet har fått navnet Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

Du kan lese hele pressemeldingen her.

Norge, Japan, Tyskland, Gates Foundation og Wellcome Trust står bak satsingen på til sammen fire milliarder.

Les også: Joe Biden: - Valg i Europa vil bli rammet av russiske hackere

Hovedsetet skal ligge i Oslo, og i første omgang skal det utvikles vaksiner mot mers, lassafeber og nipahvirus.

Les også: Åtte eier like mye som halve jordas befolkning