Norge og EU ennå ikke i mål med forhandlinger om landbruksvarer

Det bekrefter landbruksminister Jon Georg Dale (Frp). Forhandlingene fortsetter, men det er ikke avtalt tidspunkt for noe nytt møte, opplyser han.

Ifølge Dale er det snakk om vanskelige spørsmål.

– Vi samarbeider alltid godt med EU og prøver å ha en god og konstruktiv tone under forhandlingene. Det har vi fortsatt. Grunnen til at dette er forhandlinger vi bruker mye tid på, er at vi fra norsk side har et ønske om å ivareta norske interesser best mulig. Det gjør at alle slike forhandlinger er krevende, sier Dale til NTB.

– Vi har forhandlet med EU i lang tid om en løsning. Så får vi se hvordan framdriften blir og om det er mulig å få til en ny avtale, sier han.

Artikkel 19

Forhandlingene gjelder handel med basisvarer fra landbruket, som ost, kjøtt, bær, frukt og grønnsaker.

Forhandlingene skjer under artikkel 19 i EØS-avtalen, som sier at det skal arbeides for en gradvis liberalisering av handelen med slike varer.

Den siste forhandlingsrunden startet i februar 2015. Tirsdagens forhandlingsmøte var det sjette i rekken, skriver avisa Nationen.

Forhandlingene er politisk sprengstoff på begge sider av bordet. Mens EU kjemper hardt for å få revet ned de norske handelsbarrierene, frykter norske bønder at de skal bli utkonkurrert hvis de tollfrie kvotene øker og tollsatsene går ned.

Før sommeren?

En eventuell avtale med EU må først legges fram for Stortinget i form av en proposisjon, slik at Stortinget kan bestemme hvordan og når saken skal håndteres.

Liv Signe Navarsete, som er Senterpartiets utenrikspolitiske talsperson, sa til Nationen før tirsdagens møte at hun tror regjeringen vil gjøre det den kan for å få saken gjennom Stortinget før sommeren.

– Hvis ikke kan en ny regjering trekke saken og gå i nye forhandlinger med EU, sa hun.

Fristen for å legge fram saker til Stortinget før sommeren er 21. april.

Dale sier til NTB at han ikke ønsker å kommentere Navarsetes hypotese om forhandlinger hun "ikke kjenner innholdet i".

