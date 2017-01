Norge og Island samkjører seg om brexit

ANNONSE

Møtet med Thórdarson var hovedformålet med Bakke-Jensens to dager lange besøk på Island søndag og mandag.

Brexit ble en viktig del av diskusjonene.

– Vi har hatt en gjennomgang av den norske forståelsen av det som skjer nå, og sammenlignet det med den islandske forståelsen. Vi oppfatter ting likt på de aller fleste felt, forteller Bakke-Jensen etter møtet.

Utenriksminister Børge Brende (H) har tidligere antydet at brexit bør ses som et triangel mellom EU, Storbritannia og EFTA – der også Island er med sammen med Norge, Liechtenstein og Sveits. Men Norge har ikke låst seg til noen konkret modell for forhandlingene som nå venter med Storbritannia, understreker Bakke-Jensen.

– Vi holder alle modeller åpne, sier han til NTB.

– Det er for tidlig å konkludere med hva som blir løsningen. Det svaret tror jeg også du vil få om du spør EU eller Storbritannia. Hver dag ser vi at det dukker opp ting som gjør denne prosessen mer kompleks og vanskelig, sier han.

Ifølge ham vil både Norge og Island nå utrede videre hvor det er best å samarbeide som blokk gjennom EFTA og EØS, og hvor det er best å forhandle bilateralt.