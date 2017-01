Norge skal betale 800 millioner til bønder for at de skal slutte å hogge ned regnskog

ANNONSE

Målet med det nye fondet er å bidra til at landbruket blir mer effektivt i områder som allerede er avskoget, i stedet for at enda mer skog hogges ned.

Les: - Biodiesel er mer skadelig for klimaet enn fossil diesel

- Jordas framtid avhenger av vår felles vilje og evne til å beskytte og restaurere tropiske skoger og torvmyrer. Samtidig må vi øke verdens matvareproduksjon for å møte den voksende globale etterspørselen, sier statsminister Erna Solberg (H).

Les: Trodde du alle land skulle kutte sine utslipp like mye som Norge?

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) kaller det «nybrottsarbeid» i klimapolitikken.

- Det skal bli mer lønnsomt å spare skogen og satse på produksjon av råvarer som ikke raserer skog eller presser vekk lokalbefolkning, sier han.

Les: Trygve Hegnar: «Norske politikere er enten dumme, kunnskapsløse eller frekke»

Norge har så langt gitt støtte til stater for å få ned avskogingen, men nå skal pengene gå direkte til selskaper og bønder. Mottakerne må undertegne på at de ikke skal hogge mer skog. I bytte får de kapital og ekspertise.

Forutsetningen for det norske bidraget er at andre stiller opp som forventet. Målet er å få fondet i drift innen juni.

De norske pengene hentes fra regnskogsatsingen, som fra før har en ramme på opp mot 3 milliarder kroner i året. Denne rammen økes ikke.