Norges Bank holder renten uendret, men åpner for renteheving neste år

NORGES BANK (Nettavisen): Norges Bank kunngjorde torsdag at de holder styringsrenten uendret på 0,50 prosent, slik alle økonomene ventet på forhånd.

Åpner for å heve renten neste år

Den største endringer fra forrige rentemøte er at Norges Bank nå varsler at renten kan settes opp raskere enn før. Med andre ord kan boligeiere forberede seg på høyere renter i tiden fremover.

Norges Bank åpner i rentebanen at renten skal heves allerede neste år, altså i 2018.

Ved siste rapport indikerte Norges Bank kun en renteheving innen utgangen av tiåret, og åpnet for at den ikke ville bli hevet i det hele tatt før i 2020. Nå åpner banken for for at renten ikke bare heves en gang innen utgangen av 2019, men to ganger.

Samtidig vil renten fortsatt holdes forholdsvis lave i en god stund fremover.

- Det er fortsatt behov for en ekspansiv pengepolitikk. Rentene ute er lave. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er under et normalt nivå, og det er utsikter til at prisveksten holder seg under 2,5 prosent de neste årene, heter det i pressemeldingen fra Norges Bank.

- Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Prognosen for styringsrenten i Pengepolitisk rapport 3/17 ligger på 0,5 prosent det neste året før den øker gradvis. Prognosen er lite endret fra forrige rapport, men er litt høyere mot slutten av prognoseperioden.

Ventet uendret rente

Det bratte boligprisfallet de siste månedene gjør det enda mindre sannsynlig at Norges Bank hever renten med det første, mener eksperter.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets ventet på forhånd at budskapet skulle være akkurat som på siste rentemøte.

«Rentene blir på dagens nivå lenge og først i 2019 kommer renteoppgang på agendaen. Det budskapet vil ikke gi store bevegelser i markedet», skriver han i en oppdatering torsdag morgen.

Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse peker på at veksten har tatt seg klart opp i norsk økonomi i år, og at ledigheten har falt noe, men legger til:

– Med fallende boligpriser er det imidlertid uaktuelt å sette opp renten. Nedturen i boligmarkedet virker også dempende på husholdningenes konsum, sier han til NTB.

