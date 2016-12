Norges Bank-sjefen om reallønnsnedgang: - Jeg tror ikke det har gått opp for folk

ANNONSE

SSB og Finansdepartementet har i sine prognoser at kjøpekraften faller betydelig i 2016, med henholdsvis 1,2 prosent og 1,0 prosent.

Også Norges Bank tror at lønningene mer enn spises opp av at prisene stiger i 2016, slik at man i realiteten får mindre for hver krone man tjener.

- Det snudde i 2016. Da fikk vi en lavere gjennomsnittlig lønnsvekst enn prisveksten, slik at folks kjøpekraft faktisk går ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i Politisk kvarter på NRK1 og P2 onsdag morgen, ifølge nrk.no.

Tror ikke det har gått opp for folk

For mens lønningene ventes å stige med 2,3 prosent, venter sentralbanken at prisene stiger langt mer, hele 3,6 prosent ifølge sentralbankens siste beregninger.

- Man kan være litt i tvil om dette har gått opp for folk ennå, sier Olsen til nrk.no.

27 år siden sist

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken sier til NRK at det er første gang på lenge at dette skjer. Vanligvis har folk fått litt mer å rutte med hvert eneste år her i landet, i flere tiår på rad.

Sist nordmenn opplevde en nedgang i kjøpekraften var i 1989. Les mer i saken: Du får mindre penger og prisene vil øke

- Det er det første året på lenge, at dette er et faktum. Vi tror også at det blir en svak utvikling i lønnsveksten fremover, sier hun til nrk.no.