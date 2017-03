Norges Bank venter kraftig nedbremsing i boligprisveksten

ANNONSE

Norges Bank besluttet torsdag å holde renten uendret, samtidig som de indikerer at de venter lave renter lengre enn de tidligere har antatt.

Samtidig venter at boligprisene skal ned.

I pengepolitisk rapport, som ble lagt frem samtidig som rentebeslutningen, fremgår det at Norges Bank venter en fortsatt sterk boligprisvekst i år på 8,9 prosent.

Den veksten skal deretter bli kraftig redusert, først til 2,0 prosent i neste år og å så falle ytterligere i 2019 (1,5 prosent) og i 2020 (1,4 prosent).

Flere grunner

Øystein Olsen sier til Nettavisen at det er flere ting som gjør at banken venter et såpass brått fall i boligprisveksten.

- Boligprisene er nå kommet opp på et så høyt nivå at det i seg selv vil virke dempende for etterspørselen etter boliger, dessuten kommer realrenten opp fra fjorårets veldig lave nivå, sier Olsen med henvisning til at realrenten, altså renten justert for inflasjon, er kommet opp på grunn av det svake inflasjonen.

Men det er en annen faktor som er trolig viktigere enn begge disse.

- Den viktigste faktoren, eller i hvert fall en veldig viktig faktor, er den sterke boligbyggingen vi nå ser. Den vil gjøre at tilbudet av boliger blir veldig mye høyere frem i tid enn det vi leser ut av Finn i dag, sier Olsen.

Norge bygger flest boliger i Europa

I Pengepolitisk rapport vises det til et det er et veldig høyt salg av nye boliger i Oslo-regionen, noe som kan tyde på at boligbyggingen vil øke ytterligere den nærmeste tiden. Flere boliger, og dermed økt tilbud, vil normalt være en sterkt dempende faktor for prisveksten.

- Som en del av en samlet markedsbalanse vil dette ha stor betydning, sier Olsen.

- Kunne tenke seg høyere rente

Banken indikerte samtidig at det vil ta lengre tid før rentene blir satt opp. Norges Bank tror nå det kun er 88 prosent sjanse for minst én renteheving innen utgangen av tiåret. For tre måneders sider ventet sentralbanken minst to rentehevinger før 2020.

- Dette er gode nyheter for alle med boliglån?

- Jeg bruker ikke sånne ord, men det er sikkert noen som setter pris på lave renter. Det er igjen andre som kunne tenkt seg høyere rente på sine bankinnskudd, sier Olsen.

Frykter sterk boligprisvekst

Banken priser samtidig inn 40 prosent sannsynlighet for rentekutt innen utgangen av året, samtidig som de sier at lavere renter er en risiko for den finansielle stabilitenen på følge av økning i lånopptak og boligpriser.

- Faren for en videre oppbygging av finansielle ubalanser og usikkerheten om virkningene av en lavere styringsrente taler mot å redusere renten nå, sa Olsen på pressekonferansen.

- Må boligprisveksten avta før det skal være aktuelt å kutte renten mer?

- Vi betinger aldri rentesettingen på et bestemt utvilkingstrekk, men hvis boligprismarket skulle gå ned for en myk landing, så ville det være en bekymring mindre for sentralbanken, sier Olsen til Nettavisen.