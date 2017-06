Norges største offshorerederi en realitet

ANNONSE

SolstadFarstad får en flåte på rundt 154 skip og kontorer i Norge, Australia, Brasil, Singapore, Filippinene, Skottland, Kypros og Ukraina. Rederiet blir ikke bare Norges største offshorerederi, men også et av verdens største.

Fusjonen er et resultat av at det familieeide Farstad Shipping i lengre tid har slitt i det tøffe offshoremarkedet. Etter flere restruktureringer slår selskapet seg nå sammen med John Fredriksens Deep Sea Supply og Solstad offshore som kontrolleres av Kjell Inge Røkke.

– Vi opererer i et tøft marked. Som et fusjonert selskap står vi sterkere og bedre posisjonert til å møte de utfordringene og mulighetene som markedet byr på, sier konsernsjef Lars Peder Solstad i SolstadFarstad i en pressemelding.

Etter at Konkurransetilsynet i april ga tommelen opp for fusjonen har arbeidet med sammenslåingen pågått for fullt. Det nye rederiet skal etter planen få hovedkontor i Skudeneshavn.

Den nye organisasjonsmodellen vil ikke være på plass for fullt før i september.

