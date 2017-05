Norsk analytiker foran skjebnemøte: - OPEC har ikke noe valg

ANNONSE

Torsdag samles OPEC-landene til et møte som kan få stor betydning for oljeprisens utvikling.

Spørsmålet er om oljekartellet klarer å oppnå enighet om å forlenge produksjonskuttet fra november i fjor, om det eventuelt vil bli opprettholdt i seks eller ni måneder og om kuttet vil bli økt.

- Det er et kjempeviktig møte. Hvis de ikke kommer til enighet om å forlenge kuttet, kan oljeprisen falle kraftig fra dagens nivå. Den kan ende på nivået før kuttet i november, det vil si på 45–50 dollar fatet, sier Saltvedt.

Thina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea Markets.

24 av 25 analytikere nyhetsbyrået Bloomberg News har spurt, forventer at OPEC opprettholder produksjonskuttene, spørsmålet er bare i hvor lang tid.

- Jeg mener det vil være et temmelig stort sjokk hvis de ikke gjør det, sier analytiker Thomas Pugh i Capital Economics til nyhetsbyrået AFP.

Store omveltninger

Oljeprisen falt som en stein høsten 2014 og har aldri siden vært i nærheten av toppnivået på 115 dollar fatet det året. I år har prisen styrket seg etter at OPEC iverksatte sitt produksjonskutt på 1,2 millioner fat per dag i januar, men den ligger fortsatt ikke høyere enn noe over 50 dollar fatet. Også andre nasjoner fulgte opp OPECs kutt ved å love kutt på 600.000 fat per dag.

Analytikerne peker på to hovedgrunner til at prisen ikke er høyere.

De amerikanske skiferprodusentene har gang på gang overrasket markedet med å være mer effektive, komme raskere tilbake i produksjon og levere større volumer enn ventet, ifølge Saltvedt. Hun sier skiferoljen er lønnsom ved en oljepris på 50–55 dollar fatet.

Hittil har skiferprodusentene økt produksjonen fra 850.000 fat per dag i fjor, til 9,3 millioner fat per dag nå, ifølge AFP. Et drastisk OPEC-kutt som sender oljeprisen i været, vil kunne få enda flere av skiferprodusentene i sving igjen.

Den andre hovedforklaringen på at oljeprisen ikke har steget mer, er at lagertallene forblir høye, og at det dermed fortsatt er et overskudd av olje i verden.

Viktig enighet

I forkant av OPEC-møtet er Russland og Saudi-Arabia enige om å forlenge kuttet i produksjonen. Russland er blant verdens største oljeeksportører, men ikke OPEC-medlem.

– Russland har en viktig rolle både som mekler og oljeprodusent. Hadde det ikke vært for dem, ville det ikke blitt noen avtale om kutt, sier Saltvedt til NTB.

Hun har anslått en oljepris på 56 dollar fatet i andre kvartal i år, 57 dollar for året som helhet og 62 dollar i 2018.

DNBs oljeanalytiker Torbjørn Kjus tror markedet etter hvert vil merke at oljeproduksjonen faktisk er kraftig kuttet.

– Jeg tror markedet vil fortsette å trade i 50–55 dollar fatet en stund fremover. Men etter at markedet har sett rapportert, håndfast lagertrekk i noen måneder, tror jeg vi vil se 60-tallet igjen, sier han til E24.

Kjus tror at oljeprisen deretter kan nå over 70 dollar i fjerde kvartal. Det forutsetter at OPEC holder omtrent samme produksjon som i dag, og at USAs produksjon fortsetter å vokse i samme fart som de siste månedene.