Norsk bakterieforskning får 22 millioner kroner fra EU

ANNONSE

Forskerne, med biostatistikkprofessor Jukka Corander fra Finland i spissen, står bak en metode som ved hjelp av statistikk kan bidra til utvikling av antibiotika mot bestemte multiresistente bakterier. Arbeidet med metoden fikk stor oppmerksomhet tidligere i måneden, og så kom det europeiske forskningsrådet på banen. Ifølge Uniforum gir de nesten 22 millioner kroner i støtte:

- Det er fantastisk flott å få en slik tildeling, sier Corander, som er professor ved Avdeling for biostatistikk, Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology (OCBE).

Metoden går ut på at en datamaskin går gjennom store mengder informasjon om bakterier og analyserer alle mulige celleforandringer som kan skje i en bakterie. Forskerne håper metoden kan gjøre det mulig å skreddersy medisiner rettet mot én bestemt bakterie, og også på sikt hindre at den reproduserer seg.

- Med millionbevilgningen fra ERC blir det mulig å utvikle denne metoden med ti til hundre ganger større data, sier Corander.

Planen er å lage datamodeller som viser hvordan man kan slå til mot multiresistente bakterier, som MRSA, men også tuberkulosebakterier.

- Funnene vi gjør vil gjøre det mulig å utvikle medisiner som kan ta knekken på disse bakteriene uten at de også tar livet av de nyttige bakteriene, sier Corander.