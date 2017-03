Norsk Hollywood-profil hevder han ble sex-utnyttet

ANNONSE

Den norske filmgründeren og skuespilleren Ryan Wiik (35) har saksøkt sin tidligere forretningspartner, og tidligere BBC-nyhetsanker, Tasmin Lucia-Khan (36) for å ha seksuelt manipulert ham, skriver Daily Mail.

Nordmannen heveder at Lucia-Khan - som han møtte i 2015 - forførte ham for å bli direktør for selskapet hans WR Films, for så å senere skvise ham ut av det ved å spre falske rykter og bruke sex som pressmiddel.

Blant annet hevder han at hun etter å ha overtatt sjefsstolen begynte å holde hemmelige møter med investorer og at hun sto bak rykter om at han, som smøring, tilbød investorer seksuelle tjenester fra prostituerte, alt for å skade hans posisjon, skriver Hollywood Reporter.

- Prostituerte som smøring

WR Films ble startet opp av Wiik i 2009 og sitter på rettighetene til filmatiseringen av «Morgan Kane»-bøkene. Hovedrollen var tiltenkt Wiik selv.





Wiik hevder også at Lucia-Khan kritiserte Morgan Kane-manuset og at hun mente han burde ha en audition for å bevise at han fortjente rollen.



Søksmålet går på ærekrenkelse, bedrageri og brudd på privatlivets fred, skriver Dagbladet. Det ble levert til LA County Superior Court onsdag denne uken.

- Motbydelig

Tasmin Lucia-Khan nekter for at hun ved seksuelle tilnærmelser forsøkt å få en sjefsjobb i Wiiks selskap.

- Dette er motbydelig. Jeg har ikke brukt sex for å få denne sjefsjobben. Da jeg gikk inn i selskapet var det nær konkurs. Jeg har jobbet hardt med investorer for å endre forretningsplanen, sier hun til Finansavisen.

Hun ønsker ikke å svare på om det stemmer at hun har hatt en seksuell relasjon til Wiik.

- Jeg svarer ikke på slike spørsmål, men det er ikke riktig at jeg manipulerte ham.

Kjos og Blystad investerte

I januar i fjor møtte Nettavisen/Side3 Ryan Wiik i Oslo. Han fortalte da at han hadde arbeidet med filmprosjektet «Morgan Kane» i fem år, og at budsjettet var på 27 millioner dollar, eller rundt 240 millioner kroner.

Målet var å konkurrere med internasjonale suksesser som Hunger Games, James Bond og andre filmer basert på bokserier.

Blant dem som hadde investert i filmen var to av Norges rikeste menn, Norwegian-sjef Bjørn Kjos og shipping- og eiendomsmilliardær Arne Blystad.

I desember kom derimot meldingen om at Wiik var blitt fjernet fra rollen som Morgan Kane.

