Norsk jubel over kinesisk åpning

– Vi ble enige om å opprette en fast konsultasjonsmekanisme på politisk nivå mellom våre utenriksdepartementer for å drøfte alle saker av felles interesse, både bilaterale og multilaterale, herunder FN-spørsmål, menneskerettigheter og handelspolitikk, sier Solberg.

Hun snakket fredag kveld med norsk presse i Folkets store hall i Beijing, hvor hun møtte sin kinesiske kollega Li Keqiang.

Rammen rundt besøket var storslått: Ikke siden 2007 har en norsk statsminister besøkt Kina. Den himmelske freds plass var pyntet med norske og kinesiske flagg, og Solberg ble tatt imot med nasjonalsang, røde løpere og æresgarde under den offisielle velkomstseremonien.

Kronet med suksess

Fra norsk side er møtet med Li, og møtet kommende mandag med president Xi Jinping, de foreløpige høydepunktene i den lange prosessen med å normalisere forbindelsene til Kina. De frøs som kjent til etter fredspristildelingen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010.

Det var en felles politisk erklæring fra de to landene som rett før jul åpnet for en normalisering av forbindelsene.

Hva den nye politiske konsultasjonsmekanismen i realiteten innebærer, vil måtte bli klarere når dialogen starter.

– Dette betyr at rammene for politisk dialog er på plass. Det er helt nødvendig for å kunne ha et fungerende politisk samarbeid, sier Solberg.

”Åpen holdning”

Fra Kina signaliseres en ”åpen holdning” til å gjenoppta dialog om menneskerettigheter.

– Før stillstanden i forbindelsene våre oppsto, var menneskerettigheter et av temaene i dialogen mellom statssekretærene fra våre to land, sier talsmann Liu Wei Min, som er visedirektør i utenriksdepartementets Europa-avdeling.

– Når vi beveger oss fremover, med basis i likhet og gjensidig respekt, inntar Kina en åpen holdning og er rede til å gå inn i en menneskerettsdialog med andre land, sier han.

Også klimasamarbeid, handel og Arktis var tema for statsministermøtet. I etterkant ble det også inngått seks norsk-kinesiske samarbeidsavtaler om alt fra sport, forskning og gjenopptaking av norsk-kinesisk økonomisk kommisjon.

Tilbake på sporet

Når det gjelder de øvrige områdene, er Kina og Norge tilbake på sporet.

Fredag morgen undertegnet bedrifter fra de to landene en rekke avtaler om fornyet samarbeid. Innovasjon Norge anslår at avtalene totalt er verdt omkring 20 milliarder kroner for de norske bedriftene.

Et annet viktig poeng er at norsk-kinesiske forhandlinger om en frihandelsavtale skal gjenopptas innen fem måneder. En slik avtale er viktig for norske bedrifters markedsadgang i Kina og for forutsigbarheten til selskaper som ønsker å investere i landet.

Solberg rakk også å kaste glans over åpningen av det norske selskapet Cambis nye biogassanlegg i Beijing fredag.