Norsk milliardær inngikk hemmelig avtale med eks-kona

Cruise-reder og eks-kone kjempet om milliardverdier i retten.

Cruisereder Torstein Olav Hagen (74) og hans tidligere kone Ellen-Karine Hagen (78) har kjempet om milliardverdier, skriver Bergens Tidende.

Nå er de kommet til enighet, seks dager ut i rettssaken, ifølge Daily Mail.

Detaljene i avtalen skal holdes hemmelig, ifølge avisen, som også kan fortelle at det tidligere ekteparet ga hverandre en klem da de kunne sette strek onsdag.

En uke tidligere møttes de to, og deres advokater, i London: Temaet var hvor mye hun skal få med seg ut av Viking-rederiet etter skilsmissen.

Ifølge dommeren kan ikke størrelsen på Hagens enorme formue avsløres.

Gift i mer enn 40 år

Paret, som var gift i over 40 år, har allerede brukt rundt 5 millioner britiske pund hver (54 millioner kroner) på advokathjelp, skriver Financial Times. Hver dag i retten vil koste rundt 100.000 pund.

Dommer Jennifer Roberts oppfordret ved åpningen av saken partene til å tenke seg om og minnet dem om hva rettsprosessen har kostet så langt, skriver Bergens Tidende.

Krever å få halvparten

Paret tok ut skilsmisse i 2014, og siden har de ligget i strid om oppgjøret. Fra hennes side er kravet å få halvparten av det han eier, noe som betyr verdier for flere milliarder kroner.

Bergens Tidende skriver at britisk rett er regnet som et gunstig sted for de som vil skille seg fra en velstående ektefelle. Her er det ikke uvanlig at boet deles likt mellom partene.

Selskapet som styrer Hagens imperium ble i 2016 verdsatt til rundt 25 milliarder kroner. Selv eier han cirka fem sjettedeler av aksjene, skriver avisa.

- En familie i konflikt

Parets to voksne barn er også trukket inn i saken, og advokatfirmaet som representerer Torstein Hagen, Lewis Marks QC, sier familien befinner seg i «konflikt-malstrøm».

Torstein Hagen, med bakgrunn fra Bergenske Dampskibsselskap, har hatt suksess med sine Viking-cruiseskip. Driften kontrolleres gjennom det private selskapet MISA Investments på Bermuda, skriver Bergens Tidende.

God for 20 milliarder kroner



I Kapitals oversikt for 2016 sto Hagen rangert som nummer sju på lista over Norges rikeste med en formue på 20,2 milliarder kroner. Hagen starter elvecruiseselskapet Viking River Cruises i 1997 da han kjørte fire russiske skip. I 2000 kjøpte firmaet KD River Cruises for å bygge opp en større flåte, og man satset på det amerikanske markedet med kontor i Los Angeles.

I 2015 satte rederiet sitt første havgående skip på vannet, Viking Star, og året etter kom Viking Sea. Rederiets fjerde skip, Viking Sun, skal seile jorden rundt på 141 dager, mens det femte skipet, Viking Spirit - som etter planen skal være i drift fra 2018 - skal seile i Midt-Østen, Australia, Asia og Alaska, ifølge selskapets nettsider.

