Nye tall fra SSB viser at 2016 ble et veldig godt år for norske kommuner.

I snitt gikk norske kommuner med 3,6 prosent i overskudd - det beste resultatet siden 2006.

Men samtidig har norske kommuner fortsatt å ta opp lån i høyt tempo. Foreløpige tall som mangler tall fra 16 kommuner, viser at norske kommuner økt sin totale lånegjeld med rundt 18 milliarder kroner, til 330 milliarder kroner.

Din ekstra gjeld



Av kommunene som har innrapportert tall, har de i snitt 62704 kroner per innbygger - inkludert alt fra nyfødte til pensjonister.

Det betyr at gjelden til norske kommuner i forhold til antall innbyggere har tredoblet seg siden 2003 - som er det første året SSB har en samlet oversikt. I snitt økte gjelden per innbygger med nesten 5 prosent i 2016.

Ekstreme forskjeller mellom kommunene

Den kommunen i Norge med høyest netto gjeld per innbygger er Vardø, som har tatt opp langsiktig gjeld tilsvarende 166.553 kroner per innbygger - gammel som ung. Det er altså

Norddal kommer ikke langt bak med 161.313 kroner per innbygger.

Til sammenligning betaler i snitt nordmenn over 16 år 126.200 kroner i skatt i året.

I motsatt ende finner vi Hurum og Ski, som har en gjeld på henholdsvis 9817 og 8683 kroner per innbygger.

Du kan se hvor mye din kommune har i gjeld i oversikten under.

En gjennomgang Nettavisen har gjennomført, viser at det ikke finnes noen klar sammenheng mellom en kommunes størrelse og gjelden per innbygger.