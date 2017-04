Norske medier gir opp Facebook-artikler

ANNONSE

- Vi har en tydelig strategi på at vi skal jobbe for at NRKs egne digitale tjenester skal være fullgode alternativer i seg selv. Lastetid og hurtighet er viktig, og det har fått ekstra fokus som følge av instant articles, sier Rune Håkonsen i NRK til Klassekampen. NRK har i likhet med VG sluttet å bruke såkalte «instant articles», og Nettavisen vurderer å gå samme vei.

- Vi så en liten effekt, men den ble ikke så stor som vi og andre mediehus trodde, sier Pål Nisja-Wilhelmsen, direktør for forretningsutvikling og innovasjon i Nettavisen.

Samtidig sier Aller Media at de får inn annonseinntekter på instant articles, og dermed kommer til å fortsette for Dagbladet og flere av mediehusets nettaviser.