Norske-Skog-aksjen raser etter ny vending

Aksjen til Norske Skog stupte da Oslo Børs åpnet onsdag og var ned over 74 prosent etter 6 minutter, omsatt for 0,23 kroner per aksje.

Utviklingen fulgte nyheten i om at långiverne tar kontrollen over det kriserammede selskapet og at styreleder i Norske Skog, Christen Sveaas, går av etter knappe tre uker. Videre ble det rapportert at aksjonærene kan miste alle verdier.

Drøyt 20 minutter ut i handelen stabiliserte aksjen seg på omkring 0,40 kroner aksjen, ned omkring 51–56 prosent den neste timen.

Utviklingen står i kontrast til tirsdag, da aksjen styrket seg kraftig etter meldingen om at Norske Skog førstkommende mandag vil lansere en ny redningsplan. Aksjen styrket seg med 18,4 prosent før omsetningen ble satt på hold i påvente av at selskapet skulle komme med enda en melding – som ble beskjeden om at kreditorene tar over fabrikkene til selskapet. Det innebærer at aksjonærene kan miste alt, og da salget startet igjen onsdag stupte aksjen. (©NTB)

