Norske Skog innrømmer mislighold ettersom selskapet ikke vil betale renter til långiverne mens de arbeider med restrukturering.

Fredag ble det kjent at Norske Skog utsetter fristen for å komme i havn med refinansiering.

To millioner euro skulle vært betalt til långiverne søndag, etter at Norske Skog hadde benyttet seg av en rett til én måneds utsettelse. Selskapet opplyser at de ikke har tenkt å betale rentene mens de jobber med å få på plass en restrukturering. Styreleder Henrik Christensen i Norske Skog bekrefter overfor Dagens Næringsliv at det ene lånet er i mislighold.

- Dersom vi ikke får kreditorene til å bli enige om en løsning med konvertering av gjeld, så er konkurs for morselskapet nær sagt uunngåelig, sier han.

Christensen har reist til England flere ganger for å delta i forhandlinger med fondene som har investert i Norske Skogs obligasjonsgjeld. Han karakteriserer restruktureringen av selskapet som den mest krevende han har vært borti noen gang.

- Det er et bikkjeslagsmål mellom de forskjellige kapitalgruppene, sier han.

Men om det skulle ende med konkurs for morselskapet, understreker Christensen at virksomhetene vil bli drevet videre.

- Spørsmålet er hvilke kapitalstrukturer de skal ha, påpeker han.

Norske Skog har lenge slitt i et fallende avispapirmarked og har dessuten stor gjeld etter mange oppkjøp. I mai hadde selskapet en rentebærende gjeld på 6,4 milliarder kroner.