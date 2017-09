Den opprinnelige fristen var fredag klokken 17.

Kreditorene i Norske Skog er fortsatt ikke enige om en redningsplan for selskapet. Fredag utsatte selskapet konkursfristen nok en gang.

For å unngå konkurs måtte et tilstrekkelig flertall av kreditorene i Norske Skog godta styrets nye redningsplan innen klokken 17 fredag.

I en børsmelding like før klokken 17 opplyser imidlertid selskapet at fristen er utsatt til samme tid tirsdag 3. oktober.

– Refinansieringsprosessen er utfordrende, slik vi visste den ville være, men vi vil gi tid til å få fullført diskusjonene med de ulike interesserte partene. Vi tror at å utvide fristen for enighet vil gi større mulighet for å komme fram til en løsning, spesielt etter dagens signaler fra flere ulike parter, sier styreleder Christen Sveaas i en kommentar.

– Som vi har gjort klart tidligere, tror styret i Norske Skog at alle andre alternativer enn konsensus mellom kreditorene er dårligere løsninger, sier han videre.

