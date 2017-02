Norske telekomselskaper mister milliardinntekter på EU-vedtak

ANNONSE

Allerede til sommeren fjerner EU avgiftene ved såkalt roaming, etter at EU-parlamentet og EU-rådet er blitt enige om en avtale.

Avtalen ble ferdigforhandlet natt til onsdag, og allerede 15. juni fjernes avgiftene ved roaming, det vil si mobilbruk i et annet EU-land enn der man har abonnement.

For norske telekomselskaper er imidlertid vedtaket at inntektene fra roaming faller bort.

I 2015, som er det siste året man har tall for, beløp inntektene fra roaming seg på én milliard kroner bare i EØS-området.

Det viser tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Inntektene har vært relativt stabile de siste årene.

Superlønnsomt

Roaming er vanvittig lønnsomt for telekomselskapet. 73 prosent av inntektene går rett på bunnlinjen.

Telenor Norge fjernet avgiften på roaming for en tredjedel av kundene sine allerede i juni 2016, i påvente av EU-vedtaket. De sier de allerede merker effekten av roaming-bortfallet.

- Det er klart av vi har en utfordring med inntektene våre. Hvis du ser på vår topplinje, så er den redusert med 500 millioner kroner i 2016, og mye av det skyldes lavere inntekter fra roaming, sier konserndirektør Berit Svendsen i Telenor og administrerende direktør i Telenor Norge til Nettavisen.

Økning i roaming

Hun bedyrer likevel at fjerning av roaming-avgifter er riktig vei å gå.

- For kundene våre er dette en fantastisk nyhet. Den nye reguleringen som kommer er viktig for å kunne gi kundene våre gode opplevelser. Vi ser at roaming har økt med 300 prosent etter at vi fjernet roaming-avgiften for enkelte kunder i fjor, sier Svendsen.

Telenor fjernet avgiften på roaming i EØS i fjor på frihet- og ung-pakkene til selskapet. For øvrige abonnenter har roaming-avgiften bestått, men den vil altså forsvinne etter EU-vedtaket denne uken.

Ettersom roaming-avgiftene forsvinner, håper Svendsen i stedet å ta igjen inntektene gjennom høyere priser innenlands.

- Frem til nå har prisene innenlands har vært for billige og prisene utlandet har vært for dyre. Nå jevnes dette seg ut og det er positivt, sier Svendsen.

Enn så lenge kan forøvrig telekomselskapene trøste seg med at de fortsatt har saftige roamingavgifter utenfor EØS. 30 prosent av inntektene på databruk kom fra utenfor EØS i 2015, selv om bare fire prosent av datatrafikken kom derfra.