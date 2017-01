Norske toppsjefer er optimister for 2017

ANNONSE

- Jeg er optimistisk og tror at det er nok dynamikk i norsk virksomhet til å håndtere de utfordringene vi står overfor, sier konsernsjef Eldar Sætre i Statoil til Nettavisen på NHOs årskonferanse.

Han understreker samtidig er Norge ikke ferdig med omstillingen.

- Spesielt den norske leverandørindustrien må justere sin kapasitet til de behovene som vil finnes i fremtiden, sier han.

- For tidlig å si om bunnen er nådd

Øyvind Eriksen, konsernsjef i Kjell Inge Røkkes Aker, som er største aksjonær i blant annet leverandørselskapet Aker Solutions er enig i det.

Saken fortsetter under bildet.

AKER-SJEF: Øyvind Eriksen er konsernsjef i Kjell Inge Røkkes investeringskonsern Aker.

- 2017 har startet med positivt, men en bra trend innenfor olje- og energirelaterte virksomheter. Jeg håper den trenden ikke er forbigående, men det for tidlig å si om vi er forbi bunnen, sier han.

Investor Jens Ulltveit-Moe er på sin side svært optimistisk med tanke på norsk økonomi i tiden fremover.

GRØNT SKIFTE. Jens Ulltveit-Moe (t.h) er investor i grønn energi. Her sammen med Rasmus Hanson på NHO-konferansen.

- Jeg tror 2017 blir betydelig bedre enn 2016 for norsk økonomi ettersom oljeprisen vil stige betraktelig. Gjennomsnittet i fjor var vel 35 dollar fatet og gjennomsnittet i år tror jeg vil være rundt 65 dollar, så den har steget nesten 50 prosent. På toppen av det kommer det av det er et valgår så regjeringen kommer til å ekstra mye pumpe penger inn økonomien, sier Ulltveit-Moe, som er storinvestor på selskaper innen fornybar energi, som sol, vind og trevirke.

- Norsk økonomi er helt klart over det verste. Samtidig har Norge bare såvidt begynt på restruktureringen som er nødvendig gjennom klimaskiftet, sier Ulltveit-Moe.

Angripes av nye aktører

Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor, sier han er generelt optimistisk på vegne av norsk økonomi.

- Det ligger vekstmuligheter i det grønne skifte og den digitale utviklingen fremover, sier Brekke til Nettavisen.

TØFFE TIDER. Telenor og konsernsjef Sigve Brekke møter utfordringer på flere felt.

Han medgir at 2016 var et tøft år for telegiganten.

- Det var tøft i flere av våre store markeder, inkludert Norge. Når det er sagt så ser vi at folk fortsetter å etterspørre datatjenester. Vår største utfordring er digital, og at vi angripes av nye disruptive aktører som spiser seg inn i verdikjeden vår.

Noe liknende sier Olav Sandnes, administrerende direktør i TV 2.

- Når det gjelder TV 2s utvikling er nok den mer avhengig av store, globale megatrender, som endringer i mediavaner, enn makrotrender i Norge spesifikt. Det krever at vi er proaktive og endrer oss før vi må, sier Sandnes.

TV 2-SJEF: Olav Sandnes

- Som alle medievirksomheter må vi tilpasse oss en ny virkelig, der vår forretningsvirksomhet er utfordret og pengene som tidligere gikk til norsk medievirksomhet nå går til San Fransciso og Los Angeles, sier TV 2-sjefen.

Taper når Norge vinner

Også konsernsjef Svein Tore Holsether i kunstgjødselgiganten Yara International sier at selskapet hans er mer avhengig av globale trender enn norsk økonomi.

YARA-SJEF: Svein Tore Holsether

- I vår industri har det vært overkapasitet i fjor og det vil være det i år også. Det er krevende tider og da må vi tilpasse oss ved å kutte kostnader og selge de riktige produktene til kundene, sier Holsether.

Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Norsk Hydro er på sin side sjef i et selskap som ofte gjør det bra når det ellers går dårlig i Norge.

HYDRO-SJEF: Svein Richard Brandtzæg

- En økt oljepris vil styrke den norske kronen og siden vi har kostnader i krone og selger våre produkter i dollar, vil kostnadsbildet vårt bli forverret av økt oljepris, selv om økt oljepris er bra for Norge, sier han.