Norwegian- og Røkke-fest på Oslo Børs

Endelig gode nyheter for Bjørn Kjos.

Norwegian Air Shuttle hadde mandag sin nest beste dag på børsen så langt i år, og steg 5,7 prosent.

Norwegian har hatt en elendig utvikling i juli, som følge av høye kostnader og bekymring rundt den høye gjelden til selskapet. Før mandag var aksjen ned nesten 25 prosent bare i løpet av den siste måneden.

Bjørn Kjos, som har tapt 1,5 milliarder kroner på børsnedgangen til selskapet, kan nå håpe at dette er starten på en skikkelig opptur for flyselskapet.

Kjell Inge Røkke har også grunn til å juble i dag etter at et av hans børsnoterte selskapet, Philly Shipyard, steg 10 prosent. Selskapet har vært den klart beste investeringen på Oslo Børs de siste fem årene og aksjen har steg 5000 prosent, ifølge Finansavisen.

Også pantegiganten Tomra hadde også en god dag på børsen. Selskapet steg 3,7 prosent til sitt høyeste nivå på 16 år etter at det ble kjent at de sammen med partneren Cleanaway fikk en kontrakt som nettverksoperatør for pantesystemet i den store australske delstaten New South Wales.

Oslo Børs var imidlertid svakt ned ettersom oljeprisen falt utover dagen. Børsen endte ned 0,26 prosent til 732,51 poeng. Børsgiganter som Statoil, Telenor, Norsk Hydro, Yara og Orkla var alle ned.

