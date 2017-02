Norwegian får Trump-støtte

ANNONSE

Det sier Donald Trumps pressesekretær, Sean Spicer, om flylisensen som Norwegian har kjempet for i flere år, skriver DN.

Fagforeninger og konkurrerende flyselskaper har i flere år kjempet mot at Norwegian Air International skal få tillatelse til å fly til og fra USA.

Siste ord er ikke sagt i saken. Torsdag skal Trump møte ledere for luftfartsindustrien i USA. Signalene fra Det hvite hus tilsier at de ikke får støtte til å stoppe Norwegian.

OM NORWEGIAN: Pressesekretær Sean Spicer i Det hvite hus, snakket tirsdag om Norwegians lisenssøknad, som ennå er til behandling i USA.

– Når det gjelder Norwegian er det min forståelse at de har en avtale som gjør at de har 50 prosent mannskap og piloter som er basert i USA. De flyr Boeing-fly. USA har en stor økonomisk interesse i den avtalen nå, sa Spicer under det daglige møtet med pressen i Det hvite hus, skriver DN.

– Jeg vil ikke forskuttere presidenten, men for å være klar: Vi snakker om jobber i USA, både når det gjelder de som betjener flyene og dem som bygger flyene. Det utgjør en stor forskjell, sa Spicer.