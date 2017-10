Norwegian har hentet 100 piloter fra konkursrammede konkurrenter

Massiv rekruttering for å unngå ny krise-sommer.

Pilotmangel bidro til at Norwegian hadde en svært dyr sommer i år. Nå har Norwegian satt igang en storstilt rekruttering av piloter fra flyselskaper som den siste tiden har gått konkurs.

Britiske Monarch, italienske Alitalia og tyske Air Berlin har den siste tiden alle gått inn for landing på permanent basis. Norwegian har vært rask på pletten for å sikre seg ansatte.

- Vi har fått en ganske betydelig tilgang på piloter ikke minst som følge av det som har skjedd med flyselskapene Monarch, Airberlin og Alitalia. Det er kommet mange derfra. Bare de siste ukene er det kommet 100 piloter, sier Bjørn Kjos, konsernsjef i Norwegian, til Nettavisen.

Som Nettavisen skrev i forrige måned, har dessuten Norwegian forsynt seg grov av pilotene til konkurrenten Ryanair. 140 piloter har så langt i år byttet fra irsk til norsk arbeidsgiver.

God plassering

Kjos sier at plasseringen av Norwegians baser rundt omkring i Europa har gjort at det har vært lettere å lokke til seg pilotene i kamp mot andre flyselskaper.

- Vi har satt opp base i Dublin, vi har satt opp base i Roma. Piloter liker ikke å flytte og det har gavnet oss betydelig, sier han.

Dyr sommer

Norwegian økte kostnadene sine med svimlende 1,1 milliarder kroner i årets tredje kvartal, som går fra juli til september. Kvartalet er vanligvis det med mest trafikk for flyselskapene, på grunn av folk som drar på sommerferie, men pilotmangel ga Norwegian et stort problem.

- Vi hadde for lite piloter i sommer, og vi fikk også forsinkelser på leveringer av fly, så vi måtte leie mye fly. Det kostet oss til sammen nær en milliard, sier Kjos.

- Vi er ikke fornøyd med denne sommeren, legger han til.

Norwegian er for tiden i forhandlinger med sine egne piloter, og de skal komme til enighet innen utgangen av måneden. Kjos bekrefter at det er en fare for at de ikke kommer til enighet.

- Det kan alltids skje, men det er en god tone mellom pilotene og oss, sier han.

