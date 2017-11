Norwegian kåret til Europas beste lavprisselskap femte året på rad

Norwegian har for femte år på rad blitt kåret til "Europas beste lavprisselskap" av AirlineRatings.com.

Juryen roser Norwegian for å utfordre bransjen ved å tilby passasjerer et kvalitetsprodukt til en lav pris.

- Vi setter stor pris på denne anerkjennelsen. At vi får topplassering i denne kategorien for femte år på rad er svært inspirerende for oss i Norwegian. Alle hos oss arbeider hardt hver eneste dag for at passasjerene våre skal få en god reiseopplevelse, og vi er takknemlige for at det arbeidet vi gjør blir verdsatt, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian i en pressemelding torsdag morgen,

Nettstedet Airlineratings.com har over 20 millioner besøkende fra 232 land, og deler ut priser årlig til ulike aktører i luftfarten. Ifølge juryen har Norwegian vært toneangivende på mange områder i europeisk luftfart de siste årene.

- Norwegian blir bare bedre og bedre. Selskapets kontinuerlige innovasjon gir millioner av mennesker over hele Europa muligheten til å reise rimelig, trygt og til mange spennende destinasjoner. Norwegian er en klar vinner, men det er også de som reiser med selskapet, sier Geoffrey Thomas, sjefredaktør hos AirlineRatings.com.

Tidligere i år ble Norwegian kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter for tredje år på rad og Europas beste lavprisselskap for femte år på rad av SkyTrax World Airline Awards. Norwegian ble også kåret til «Årets flyselskap» av CAPA- Center for Aviation i september.

Mest sett siste uken