Norwegian nær gigantavtale med Ryanair

Kommersiell direktør David O'Brian i Ryanair sier til Bloomberg News, gjengitt av TDN Finans, at samarbeidet med Norwegian «hindres av teknikaliteter», men at de fortsatt arbeider for å inngå en avtale.

I desember skrev den britiske avisen Daily Telegraph at Norwegian og Ryanair var nær ved å inngå en «feeder»-avtale, og at den kunne inngås innen måneder.



RYANAIR-SJEF. Michael O'Leary er sjef for Europas største kortdistanseflyselskap.

- Feeder-avtaler vil være en del av det europeiske luftfartmarkedet i 2017 og vi vil gjerne at denne avtale bli blir vedtatt så fort som mulig, sa en annen Ryanair-topp, markedsføringsdirektør Kenny Jacobs den gang.

Vil flys inn

Avtalen vil innebære at at Ryanair, som er Europas største flyselskap på kortdistanse, inngår et samarbeid med Norwegian, som har satset tungt på langdistanseflyvninger til blant annet USA og Asia.

Et slikt samarbeid innebærer at passasjerer flys inn med Ryanair til London Gatwick og andre større flyplasser, for deretter å fraktes med Norwegian videre ut i verden. Felles billettsystem, bagasjehåndtering og samordning av innkommende fly skal være blant planene for samarbeidet.

Analytiker Kenneth Sivertsen i SEB omtaler en eventuell avtale som «vinn-vinn» for begge parter.

- Ryanair får ta del i premiumtrafikken som skapes av langdistanseflyvninger, mens Norwegian får ta del i alle trafikken som Ryanair generer inn til flyplasser som Gatwick. For Norwegian ville dette vært helt fantastisk. Det kan gi høyere fyllingsgrad på flyene deres og dermed anledning til å ta høyere billettpris, sier han til Nettavisen.

Ser utfordringer

Han sier dette også at dette kan være en god måte å motvirke konkurransefortrinnet til flyselskapallianser som Star Alliance, der blant annet SAS er medlem. Disse alliansene har hatt tilsvarende samarbeidsordninger, der passasjerer flys inn med et flyselskap og videre med et annet på samme billett, i en årrekke.

Han ser imidlertid fortsatt at det er enkelte utfordringer.

- Ryanair og Norwegian har forskjellige booking-systemer, og det skal ha vært en utfordring. Det er også et spørsmål om hvilket av flyselskapene som skal ha ansvaret for kostnadene hvis et fly er forsinket. Men dette bør det være mulig å finne en løsning på, sier Sivertsen.

Han venter uansett av Norwegian vil ha en voldsom vekst i tiden fremover. SEB venter at Norwegian vil fly tre millioner passasjerer i 2017, økende til 5,4 millioner i 2018 og sju millioner i 2019.

