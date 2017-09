Det britiske selskapet skal selge flybilletter for Norwegian.

Norwegian og det britiske flyselskapet Easyjet har inngått et samarbeid som innebærer at Norwegians langdistanseruter vil være tilgjengelig for salg i Easyjets nye bestillingstjeneste «Worldwide by Easyjet», skriver Norwegian i en pressemelding.

Det britiske selskapet er Europas nest største lavprisselskap med over 800 kortdistanseruter i 31 land, og en stor konkurrent til Ryanair.

– Vi ønsker å gi alle muligheten til å fly. Derfor er det en glede å inngå et slikt samarbeid med Easyjet. Mange av Norwegians passasjerer har videreforbindelser til våre langdistanseruter, og et initiativ som «Worldwide by easyJet» gir reisende enda flere valgmuligheter til konkurransedyktige priser, sier kommersiell direktør i Norwegian, Thomas Ramdahl i meldingen.

Den nye tjenesten gjør det altså mulig for Easyjets kunder å bestille videreforbindelser til Norwegians langdistansenettverk i én og samme transaksjon.

Løsningen vil i første omgang være tilgjengelig på ruter fra London Gatwick, men planen er at tjenesten også skal bli tilgjengelig fra andre store flyplasser i Europa i nærmeste fremtid.

