Norwegian-satsing vekker oppsikt i USA

NEW YORK (Nettavisen): USA Today og Business Insider er blant avisene i USA som slår opp den nye satsingen til Norwegian i det amerikanske markedet.

Satsingen kommer etter at selskapet omsider gikk tillatelse fra de amerikanske myndighetene for sitt irske datterselskap Norwegian Air International, til tross for protester fra amerikanske selskap.

Uvanlig billig

- Vi gjør nøyaktig det (president Donald) Trump ønsker at vi skal gjøre. Vi bruker amerikanske fly, ansette amerikansk personell, og vi betaler lokale lønninger mens vi følger lokale lover, sier Lars Sande i Norwegian til Business Insider.

Det som gjør at Norwegian-satsingen vekker oppsikt i USA, er prisene. Amerikanere er ikke vant til å se flypriser helt ned i eksempelvis 65 dollar for en tur fra New York til Dublin.

Så billige flybilletter er det selvfølgelig ikke mange av. Norwegian legger ikke skjul på at disse tilbudene er en del av markedsføringen. På lang sikt vil de billigste enveisbillettene starte på 99 dollar.

- Det er sånn vi gjør det, i stedet for å bruke enorme summer på markedsføring, sier Sande til USA Today.

... men ikke fullt så billig

Avisen er likevel fascinert og går grundig gjennom bestillingsprosessen for å vise leserne hvordan Norwegian-modellen fungerer i praksis. I artikkelen «Norwegians 65-dollarsturer til Europa: Hva er haken?», illustrerer USA Today at det er vanskelig å faktisk bestille en så billig tur i praksis, ettersom man må betale ekstra for bagasje, setereservasjon og mat.

Avisens reporter lander på 140 dollar for en tur fra New York til Edinburgh, etter at han velger å betale 45 dollar ekstra for bagasjeplass i hyllen over setet og 30 dollar ekstra for å velge sete, men dropper mat som ville ha kostet 30 dollar til.

«La oss være klare: 140 dollar for en enveisbillett er fortsatt en utrolig lav pris å betale for en flytur fra USA til Europa. Men det er mer enn det dobbelte av den annonserte prisen på 65 dollar. Jeg kunne åpenbart ha overlevd uten å velge et sete med mer benplass, men det er vanskelig å se hvordan jeg kunne ha unngått å betale ekstra for bagasje. Jeg pleier å pakke lett, men jeg tror ikke jeg kunne ha klart selv en kort tur til Europa med kun en håndbagasje som får plass i setet foran meg», konkluderer USA Todays journalist Ben Mutzabaugh.