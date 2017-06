ANNONSE

Norwegian går rett til værs etter at det ble kjent at datterselskapet Arctic Aviation Assets (AAA) selger 11 fly i en såkalt sale-leaseback-avtale, der Norwegian selger flyene og deretter leier dem tilbake på leasingavtale.

AAA har samtidig inngått en avtale om leveranse av ytterligere to nye Boeing 737 MAX.

KRAFTIG HOPP: Norwegian-aksjen stiger kraftig fra litt etter klokken tolv , da Norwegian-meldingen ble sendt ut.

Avtalen reduserer gjelden til det gjeldstyngede selskapet med 1,4 milliarder kroner, noe som får investorene til å juble og aksjen stiger kraftig.

Norwegian-aksjen var ned onsdag før meldingen ble kjent, men stiger nå nesten tre prosent.

- Dagens avtale om salg av 11 av våre eldre 737-800-fly og bestillingen av ytterligere to nye Boeing 737 MAX-fly, betyr at Norwegians flåtefornyelse med enda flere drivstoffeffektive og mer miljøvennlige fly, forsetter. Nye fly er vinn-vinn for passasjerenes komfort, billettprisene, miljøet, og for våre aksjonærer, sier konsernsjef Bjørn Kjos i en melding.

