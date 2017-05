ANNONSE

NRK-kjendisen Erik Solbakken (32) skal snart lansere et nytt program hos TV 2, melder VG.

– Jeg takker for 13 fantastiske år i NRK, men nå gleder jeg meg veldig til å starte på en ny reise med et drømmeprosjekt sammen med Morten Ramm i TV2, sier Solbakken via TV2s kommunikasjonssjef, Jan Petter Dahl.

Dahl sier til Nettavisen at de gleder seg over denne signeringen.

- Vi gleder oss veldig til å lansere dette nye konseptet, sier Dahl til Nettavisen.

- Hva dreier det seg om?

- Det kan jeg ikke si, utover at han får med seg Morten Ramm på laget, sier Dahl.

- Når blir serien klar?

- Det kan jeg heller ikke røpe.

- Men blir det i 2017?

- Det er heller ikke helt klart foreløpig.

- Hva slags avtale har dere med Solbakken fremover?

- Nå starter vi med dette konseptet, og så tar vi det derfra, svarer TV 2s ordknappe kommunikasjonssjef.

NRK takket nei

Underholdningssjef i NRK, Charlo Halvorsen, sier til VG at statskanalen ikke ville forfølge denne ideen fra Solbakken.

