I tillegg til den årlige milliardbesparelsen er det kjent at 300 stillinger skal kuttes i administrasjonen.

– Vi har tatt utgangspunkt i hva vi tror den beste konkurrenten vår kan klare å gjøre dette for, og så har vi sagt at vi skal klare å gjøre det like billig, ellers vinner vi ikke konkurransen, sier Geir Isaksen, konsernsjef i NSB, til NRK.

Sørlandsbanen skal først ut på anbud. Strekningen skal tildeles på slutten av året.

I september i fjor ble det kjent at NSB skal kutte 300 av 700 administrative stillinger, men NSB vil også prøve å redusere kostnadene i andre deler av virksomheten. NSB vil skille ut sine 300 tog i et eget selskap, og billettsalg, vedlikehold og eiendom blir også skilt ut.

– Vi skal redusere kostnader knyttet til måten vi kjører togene og driver hele virksomheten på, sier Isaksen. Han sier alternativet er at de taper konkurransen, og at de da ikke har noen jobber å tilby. Isaksen tror ikke spareplanen vil føre til økte billettpriser for passasjerer.

Jane B. Sæthre, leder i Jernbaneforbundet, sier hun ikke var kjent med at NSB må kutte så mye.

– Det er mulig de har regnet inn andre grep som ikke er kommunisert til oss, sier Sæthre. Hun sier de er kjent med en overt