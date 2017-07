NSO: 85 prosent av studentene vil ikke få studentbolig

Under 15 prosent av norske studenter vil ha mulighet til å bo i studentbolig i år, viser en fersk undersøkelse fra Norsk Studentorganiasjon.

Landets studentboliger har kun kapasitet til å huse 14,5 prosent av studentene, viser tall fra Norsk studentorganisasjons (NSO) undersøkelse. Dette til tross for at én av fire studenter ønsker å bo i en studentbolig, ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) levekårsundersøkelse fra 2010.

Studentskipnaden i Sør-Øst-Norge har den laveste dekningsgraden i landet, og kan kun huse 12,02 prosent av de registrerte studentene. I Oslo står nå 6.551 studenter i kø for studentbolig. Antallet er rekordhøyt.

Selv om det bygges nye studentboliger, øker også antallet studenter, noe som gjør at underskuddet på rimelige boliger fortsetter å øke.

- Det mangler fortsatt over 14.000 boliger for å nå målet om at 20 prosent av studentene skal ha mulighet til å bo i studentbolig. Vi håper regjeringen går enda lenger i høst, og innfrir studentkravet om 3.000 nye studentboliger. En trygg boligsituasjon for studentene gir en bedre studiehverdag, sier Mats Beldo, leder i Norsk Studentorganisasjon.

Han mener det er viktig å satse på studentboliger ettersom det private leiemarkedet stadig er presset.

- Vi frykter at enkelte studenter må takke nei til studieplasser fordi de ikke får tak over hodet, sier Beldo til Aftenposten. (©NTB)