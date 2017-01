ANNONSE

Overskuddet av kraft i Norden vil trolig femdoble seg fram mot 2030. Den subsidierte kraften skal sendes til Europa i nye kabler, som igjen vil bidra til økte strømpriser for forbrukere i Norge.

Beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at mye kraftutbygging og svak vekst i etterspørselen vil føre til det enorme kraftoverskuddet, som likevel vil gjøre strømmen rundt 30 prosent dyrere, melder Aftenposten.

Årsaken er at den rene kraften skal eksporteres og erstatte uren kraft sørover i Europa. For å gjøre dette må det bygges kabler, og denne utbyggingen alene vil presse strømprisene opp noen øre per kilowattime. Utbyggingen av kraftproduksjon er allerede i dag subsidiert av strømkundene, omkring 500 kroner per husholdning i 2015 gikk til dette.

– Dette er det nordiske bidraget i den europeiske klimadugnaden, sier Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. (©NTB)

