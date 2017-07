UDI gjør dette for å få flere til å returnere frivillig til Afghanistan.

UDI har siden landet en ny avtale for å få enslige mindreårige asylsøkere til å returnere til Afghanistan, skriver VG.

Siden mai har UDI tilbudt 42.000 kroner i kontanter til enslige mindreårige som vil reise tilbake og gjenforenes med omsorgspersoner i Afghanistan.

Pengestøtten blir delt i fire og spredt utover et år.

De unge afghanske guttene som takker ja til tilbudet, får også flybillett til Afghanistan, helsesjekk, vaksiner og hjelp til å skaffe reisedokumenter.

Hjelperne, som sikrer at turen lar seg gjennomføre, får 10.000 kroner.

21 mindreårige

Fersk statistikk fra UDI viser at det fra januar til juni var 21 mindreårige asylsøkere fra Afghanistan som søkte om beskyttelse i Norge. Fra Eritrea var det 32 og fra Syria 26, i samme tidsrom.

Her kan du finlese statistikken.

- Foreldrene må samtykke

Seniorrådgiver Merethe Bjørkli i UDI understreker at ordningen krever foreldrenes samtykke.

- Ingen barn returneres til Afghanistan under dette programmet med mindre vi vet at foreldrene har samtykket til returen. Foreldrenes reise til/fra Kabul betales for slik at de er til stede i Kabul ved barnets ankomst. Barnet får ikke sette seg på flyet i Oslo med mindre det er bekreftet at foreldrene faktisk er til stede i Kabul, sier Bjørkli til VG.

