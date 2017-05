Ny bok: Denne kvinnen ville Barack Obama gifte seg med

ANNONSE

I biografien «Rising Star» skriver David J. Garrow om Barack Obama før han møtte Michelle Obama. Garrow er en anerkjent journalist, som mottok Pulitzer-prisen for sin bok om Martin Luther King Jr.

Til boken har han intervjuet Sheila Miyoshi Jager, som var sammen med Barack Obama midt på 80-tallet da de bodde i Chicago, skriver The Washington Post.

Første gangen



- Sommeren 1986, da vi besøkte mine foreldre, spurte han om å få gifte seg med meg, forteller Jager til Garrow. Hun er i dag professor ved Oberlin College i Ohio.

Foreldrene til Jager sa nei, fordi de var urolige for Obamas profesjonelle muligheter, og fordi de mente at datteren var for ung. De to fortsatte likevel å være sammen.

Jager forteller at Obama forandret seg betydelig i 1987. Han ble svært ambisiøs og karrierefokusert, og ønsket å bli ordfører i Chicago, guvernør eller senator. Til noen svært få, som Jager, fortalte han også at han hadde mål om å bli president i USA.

Jager forteller til Garrow at hun så at Obama hadde «et dypt behov for å bli elsket og beundret».

AFROAMERIKANSK FAMILIE: I følge Jager var Barack Obama fast bestemt på at han måtte være sammen med en afroamerikansk kvinne hvis han skulle lykkes i politikken. Her er han sammen med kona Michelle og døtrene Malia og Sasha i august 2016 da han ennå var president.

Obamas ambisjoner ødela forholdet



Etterhvert var det Obamas politiske karriere som ødela forholdet. Obama mente at historien viste at en afroamerikansk politiker ville bli hemmet hvis han ikke levde fullt og helt som afroamerikaner, men var gift med en hvit kvinne.

En nær felles venn av paret forteller at Obama en gang forklarte at «... her er det klare linjer ( ...) Hvis jeg er sammen med en hvit kvinne, vil jeg ha ingen støtte her».

En venn forteller at Jager og Obama kranglet om dette en hel kveld da venner møttes i et sommerhus. «Det er galt! Det er galt! Det er ikke en grunn» ropte Jager fra et av gjesterommene. Vennen forteller at de to ble venner igjen, og at Obama brydde seg om Jager, men at han altså følte seg fanget mellom kvinnen han elsket og hans skjebne.

Andre gangen



Da Obama reiste fra Chicago for å begynne på Harvard, ba han Jager om å bli med og gifte seg med ham.

- Jeg tror det var mest av desperasjon fordi forholdet gikk mot slutten, og ikke fordi han virkelig trodde på vår fremtid, forteller Jager til Garrow. Hun avviste ham også denne gangen. Senere reiste Jager likevel til Harvard og deres forhold fortsatte, om en ikke like sterkt som tidligere. Jager forteller at de også møttes etter at Obama hadde møtt Michelle Robinson.

- Jeg hadde alltid dårlig samvittighet for det, sier Jager i dag. Etter at Obama og Michelle giftet seg, ble deres forhold redusert til en prat med ujevne mellomrom.