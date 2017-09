Ny børsrekord i Oslo

Hovedindeksen på Oslo Børs satte på valgdagen ny rekord med en oppgang på 0,84 prosent til 751,68 poeng.

Norsk Hydro var mandagens mest omsatte og blant selskapene som gikk mest fram på hovedindeksen. Hydro-aksjen steg 1,75 prosent.

Børslokomotivet Statoil gikk fram 0,61 prosent. Yara-aksjen steg 0,86 prosent mens Telenor gikk opp 1,08 prosent.

Dagens vinner var Subsea 7-aksjen som steg 2,08 prosent. I motsatt ende befant Seadrill seg med et fall på 7,41 prosent.

I Frankfurt gikk DAX-indeksen fram 1,2 prosent. Det samme gjorde CAC-indeksen i Paris, mens FTSE-indeksen i London la på seg forsiktige 0,2 prosent.

Oljeprisene falt mandag ettermiddag. Et fat nordsjøolje ble omsatt for 53,26 dollar, en nedgang på 52 cent, mens amerikansk lettolje ble omsatt for 47,31 dollar fatet, en nedgang på 17 cent.

