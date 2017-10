Ny dag med fall på Oslo Børs

Oslo Børs startet torsdagen positivt, men i løpet av ettermiddagen falt hovedindeksen til 787,46 poeng, ned med 0,08 prosent.

En fallende oljepris var sterkt medvirkende til at børsen falt for andre dag på rad.

Mest omsatt var Yara International og Statoil – der begges aksjer falt – med henholdsvis 1,1 prosent og 0,4 prosent.

Blant de øvrige større selskapene gikk Telenor opp med 0,6 prosent, Norsk Hydro med 0,3, mens DNB sto på stedet hvil.

Dagens børsvinner ble Next Biometrics Group hvis aksje steg med 11,1 prosent, dog med noe lavere omsetning enn større selskaper. Thin Film Electronics steg med 9,1 prosent, mens på den andre enden av skalaen sank Frontline med 4,3 prosent og DNO med 3,2 prosent.

Også de større europeiske børsene falt torsdag. DAX 30 i Frankfurt med 0,5 prosent, CAC 40 i Paris med 0,3 prosent og FTSE 100 I London med 0,2 prosent.

Oljeprisen startet dagen med over 58 dollar fatet for nordsjøolje, men var ved børsslutt falt ned til 57,5 dollar. Et fat amerikansk lettolje ble da omsatt for 51,55 dollar, også det en nedgang.

