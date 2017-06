ANNONSE

Tidligere Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas (62) har fått ny jobb. Han skal lede fondet CoolOff Capital som administrerende direktør, skriver Dagens Næringsliv.

Fondet har håp om å være med og hindre global oppvarming og vil hente inn 100 milliarder norske kroner til investeringer i fornybar energi.

- Vi trrenger tilstrekkelig kapital for å komme «into the game» og har allerede vært i samtaler med flere av de store aktørene. Ingen av de norske vi har snakket om, har foreløpig sagt nei, sier Baksaas til avisa.

Han forteller til Dagens Næringsliv at han for alvoret begynte å tenke over perspektivene rundt global oppvarming etter en klimakonferanse i Ny-Ålesund på Svalbard i 2014.

Tidligere Vattenfall-topp lars G. Josefsson blir arbeidende styreleder i CoolOff Capital. Initiativtager er Jørgen M. Grønneberg.

Baksaas trakk seg som konsernsjef i Telenor i august 2015. Han hadde da vært øverste leder i selskapet i 13 år. Baksaas og Telenor var i hardt vær i forbindelse med Vimpelcom-saken. Telenor kjøpte seg inn i russiske Vimpelcom i 1998.

I november 2015 innrømmet Baksaas å ha holdt tilbake informasjon i den åpne høringen Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om korrupsjonspåstandene om det russiske teleselskapet.

Har du sett denne videoen?