Den helt nye aktivitetsindeksen Financial News Index (FNI) viser at veksten i norsk fastlandsøkonomi har tatt seg betydelig opp så langt i andre kvartal sammenlignet med årets første kvartal. Det skriver DN.

Den offisielle bnp-målingen for Norge først publiseres i Statistisk sentralbyrås kvartalsvise nasjonalregnskap rundt én og en halv måned etter at kvartalet er avsluttet, måler FNI-indeksen utviklingen i bnp på daglig basis.

- Oppgangen som begynte i høst drar seg nå videre oppover i andre kvartal, sier professor Hilde C. Bjørnland, som er leder for Camp-senteret ved Handelshøyskolen BI. Hun understreker at det ikke er snakk om en høykonjunktur, men snarere om at konjunkturen nå vender oppover.

– Det er i situasjoner når konjunkturene vender vi kan si noe om utviklingen. Da er det også viktig for beslutningstagere å få denne informasjonen tidlig.

FNI er utviklet av forskere ved Centre for Applied Macro and Petroleum Economics (Camp) på Handelshøyskolen BI og publiseres i samarbeid med medieovervåkningsselskapet Retriever. Indeksen er basert på et rammeverk utviklet av forskerne Vegard Larsen og Leif Anders Thorsrud

Den er den første i sitt slag som er basert på omfattende tekstanalyser: jo mer et tema omtales, desto mer sentralt er det for den økonomiske utviklingen. I 2014 og -16 var tema «oljeservice» forklarende for konjunkturnedgangen, mens det nå er «turisme» som trekker opp.