Ny nedtur på Oslo Børs

Børsen var ned 1,65 prosent tirsdag, tynget av store fall for børsgiganter som Statoil og Yara.

Kraftig fall på Oslo Børs



Fallet forsetter onsdag, og børsen er ned 0,33 prosent. Statoil faller videre, i likhet med Telenor. Sjømatselskapene som Marine Harvest og Lerøy Seafood Group, som var blant vinnerne på børsen tirsdag, er også ned.

Svakere oljepris

Oljeprisen faller, tynget av utviklingen i de amerikanske oljelagertallene, som er en viktig driver for oljeprisen. Høye lagertall og dertil lavere lagertrekk er negativt for oljeprisen.

«Gårsdagens tall indikerte et lavere trekk både i råolje- og produktbeholdningene enn det som i utgangspunktet var ventet i forbindelse med dagens mer fullstendige oppdatering», skriver DNB Markets ondag.

Prisen på nordsjøolje, Brent 1. posisjon, er 54,90 dollar fatet.

Blandet internasjonalt

Det er ellers blandet i Europa, mens de fleste asiatiske børser er ned.

Børs: Jojo i Asia

Markedet følger dessuten tett med på hva som skjer i Frankrike, hvor det er en mulighet for at to EU-skeptiske kandidater kan gå videre to andre og endelig valgomgang.

«Skrekkscenario» i Frankrike får finansmarkedene til å skjelve

