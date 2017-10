Ny Norske Skog-utsettelse

Norske Skog er fortsatt ikke i mål med gjeldsforhandlingene, derfor har styret utsatt fristen for å godkjenne deres siste redningsplan til fredag.

I en børsmelding sendt ut tirsdag ettermiddag, skriver styret at de mener de har flertall blant långiverne, men at der fortsatt trenger støtte fra eierne av lånet, hvor GSO er hovedeier, skriver E24.

I tillegg mangler de støtte fra tilstrekkelig mange långivere i forbindelse med den forrige refinansieringen av selskapet i 2015.

Men styret har ikke gitt opp håpet om at de motvillige kreditorene skal snu og akseptere forslaget.

– Vi forventer nå at eierne i lånene vil vise konstruktiv fleksibilitet for å nå en fremforhandlet transaksjon for deres eiendeler, sier styreleder Christen Sveaas i Norske Skogindustrier ASA.

Derfor har styret nå utsatt fristen til fredag 3. november klokken 17.00.

(©NTB)

