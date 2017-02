Ny pengejakt for flyplass på Rygge

ANNONSE

Onsdag gikk en investorgruppering i Rygge Airport as ut med et prospekt der de inviterer investorer som vil tegne seg for inntil 7,5 millioner kroner i frisk egenkapital.

– Dette mener vi er tilstrekkelig kapitalbehov for å sikre nye avtaler med Forsvaret, banker, flyselskaper og leverandører, sier Ole Kristian Sivertsen, styreleder i Rygge Airport og seniorrådgiver i konsulentbyrået Alvarez and Marsal i London, til DN.

I første omgang er det snakk om fem til 7,5 millioner i prosjektkapital, deretter rundt 60 millioner kroner frem mot oppstart av flyplassen.

- Vi mener det er realistisk.

I fjor gikk 29 investorer inn med 50.000 kroner hver, til sammen nær 1,5 millioner kroner, for å starte opp selskapet.

Sivertsen sier det i løpet av dagen har vært positive svar fra tre investorer, som jektes lokalt, nasjonalt og i utlandet.

Moss Lufthavn Rygge ble nedlagt i fjor høst, eter at Ryanair la ned sine ruter der. De oppga flypassasjeravgiften som årsak. Ryaniar-sjef Michael O'Leary sier selskapet ikke kommer tilbake før avgiften eventuel ter fjernet.

Sivertsen mener Rygge er økonomisk å satse på også med avgiften, og sier flyselskapene kan tilbys konkurransedyktige vilkår, der ingen flyselskap får særavtaler.

Styreleder Sverre Hurlén hos den gamle driveren av flyplassen, Rygge Sivile Lufthavn as, sier den samlete gjelden er på 700 millioner kroner, og at i forhandlingene vil bankene være med.