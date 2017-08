Ny rankingliste vurderer Norges beste advokater

Her er listen som skiller A-laget fra B-laget i mediarett.

Fire advokatfirmaer rangeres øverst i den siste utgaven fra Media Law International, men ialt 20 av de største advokatfirmaene er med i vurderingen.

Media Law International

Publikasjonen har gjennomgått medieadvokatene i 56 land, for å lage en spesialistguide for de globale lederne innenfor dette fagfeltet.

I første divisjon ligger følgende firmaer:

Føyen Torkildsen

Schjødt

Simonsen Vogt Wiig

Wiersholm

Schjødt-partner Ole G. Klevan er fornøyd: - Det er jo mange rangeringer og vi kjenner ikke metodebruk for akkurat denne. Uansett er vi selvfølgelig fornøyd med at vi anerkjennes som ledende i flere rangeringer, sier Klevan, som er leder for Schjødts Industri- og handelsgruppe som omfatter TMT (teknologi, media, telecom).

- Dette gjelder både den rene medierett, hvor vi har prosedert en rekke prinsipielle saker, og corporatesiden, hvor vi involveres i de store transaksjonene, sier Klevan.

Seks på neste nivå

I klassen under finnes også flere av landets største og ledende selskaper, men også enkelte spesialister. Bing Hodnelands Jon Wessel-Aas regnes eksempelvis som en av landets fremste innenfor feltet opphavsrett og er en av landets mest erfarne medierettsadvokater.

Bing Hodneland

Bull & Co

Grette

Haavind

Selmer

Wikborg Rein

Publikasjonen grunngir ikke sine rangeringer, så det er vanskelig å vite hva de bygger vurderingen på.

Slik har de laget rangeringen

MEdia Law International oppgir at vurderingen er gjort etter uavhengig research, der advokatfirmaene også blir bedt om å svare på ulike spørsmål. Det er gratis å delta.

Man vurderer de viktigste sakene det siste året, går gjennom en liste av kundereferanser og vurderer også om firmaet har skaffet seg - eller mistet - sentrale eksperter det siste året.

Her er mer: Undersøkelse og metode

- Vi intervjuer også klienter og spør om deres synspunkt på firmaene de bruker og de inviduelle advokatene de har arbeidet med, heter det.



Seks på tredje nivå

På neste nivå er flere av landets største selskaper, blant annet DLA Piper, som er den norske grenen av den internasjonale giganten med samme navn.

Bræhus

CLP

DLA Piper

Hjort

Kvale

Thommessen

De siste fire advokatfirmaene som vurderes blant landets fremste på Media Law teller også noen av de aller største:

Arntzen de Besche

Deloitte

Kluge

Steenstrup Stordrange