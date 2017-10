Ny redningsplan fra Norske Skog-styret

Styret i det konkursrammede selskapet Norske Skog har lagt fram et nytt og «endelig» forslag til redningsplan for selskapet.

Styret i Norske Skog la onsdag frem det som omtales som sitt endelige forslag til redningsplan for selskapet. Aksjonærene jubler over forslaget, og aksjen stiger 20 prosent.

Styret beskriver dette som den siste sjansen for å unngå konkurs i selskapet. De advarer at hvis dette forslaget ikke blir godkjent av de usikrede obligasjonseierne, som var gruppen som avviste den første forslaget, vil de sikrede obligasjonseiere ta ut pant i selskapets driftsmidler, og selskapet vil gå konkurs.

Så langt har mer enn 65 prosent av de sikrede obligasjonseiere samt betydelige aksjonærer i Norske Skog indikert at de er villige til å støtte dette endelige rekapitaliseringsforslaget.

- Det har vær en intensiv forhandlingsperiode mellom de ulike interessentene. Etter styrets vurdering er dette det eneste omforente og gjennomførbare forslaget sett med de usikrede obligasjonseiernes og aksjonærenes øyne. Jeg oppfordrer derfor alle interessenter i Norske Skog til å støtte rekapitaliseringsforslaget, da alle andre alternativer vil gi mindre verdi og medføre kompliserte insolvensprosesser, sier Christe

Sveaas sier at selv om det nye forslaget vil medføre betydelige tap for obligasjonseierne og utvanning av aksjonærene, mener han alle andre alternativ være dårligere for de usikrede obligasjonseierne og aksjonærene.

- Om rekapitaliseringsforslaget vedtas, vil det gi en solid plattform for våre syv forretningsenheter fremover, sier Sveaas.

Avtalen inkluderer blant annet konvertering av rundt 500 millioner euro med gjeld til egenkapital.

Etter konverteringene vil sikrede obligasjonseiere, altså investorer som har lånt penger til selskapet mot sikring i eiendeler, ha 91 prosent av aksjene i Norske Skog av selskapet hvis planen gjennomføres. De usikrede obligasjonseiere får 6,3 prosent, mens eksisterende aksjonærer får 2,7 prosent.

I den forrige forslaget til styret fikk de sikrede obligasjonseierne 94 prosent, de usikrede fire prosent og de eksisterende aksjonærer to prosent. Med andre ord er dette forslaget klart bedre for de usikrede obligasjonseierne og aksjonærene, men verre for de sikrede obligasjonseierne.

Samtidig får disse to siste gruppene anledning til å være med i en fortrinnsrettsemisjon, og kan slik øke sin akjeandel ved å tegne seg for nye aksjer i selskapet. Størrelsen på denne emisjonen økes fra 400 millioner til 500 millioner kroner, hvor de øvrige 100 millionene er reservert de usikrede obligasjonseierne.

