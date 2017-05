Ny rekord for Marine Harvest

ANNONSE

Marine Harvest-konsernet oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 220 millioner euro i første kvartal 2017, mot 112 millioner i samme kvartal for et år siden.

- Rekordhøye laksepriser har gitt et rekordhøyt operasjonelt driftsresultat i første kvartal, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog i en melding.

Marine Harvests driftsinntekter var på 892 millioner euro, opp fra 810 millioner for et år siden. Totalt slaktet volum laks i kvartalet var 83.768 tonn, en nedgang fra 96.613 tonn, en indikasjon på at prisene har steget.

I sammenheng med jubelresultatet foreslås det et kvartalsmessig utbytte på tre kroner pr aksje. Ettersom største eier, John Fredriksens Geveran Trading, har 79,6 millioner aksjer i selskaper, kan de se frem til å sope inn 239 millioner kroner.

Tjener 23 kroner pr kilo

Den norske virksomheten til Marine Harvest oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på 2,52 euro i første kvartal. Det vil si at for hver kilo laks selskapet produserte, økte driftsresultatet med 2,52 euro, eller rundt 23 kroner. Det er en bedring fra 1,87 euro pr kilo i samme kvartal i fjor.

Marine Harvest Scotland og Marine Harvest Canada oppnådde samtidig et operasjonelt driftsresultat per kg på henholdsvis 3,12 euro og 3,42 euro, bedringer fra henholdsvis 0,68 euro og euro 1,97.

Det svakeste virksomhetsområdet var Marine Harvest Chile, som oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på 1,87 i kvartalet. Men det er til gjengjeld virksomheten som har forbedret seg mest sammenliknet med nivået i fjor, da virksomheten tapte -1,55 euro for hver kilo de produserte.

Samtidig la konkurrenten Salmar frem tall onsdag. Laksegiganten fra Frøya i Trøndelag fikk et driftsresultat på 25,50 kroner per kilo i første kvartal 2017. Dette er det høyeste driftsresultatet per kilo i konsernets historie.

- SalMar leverer sitt sterkeste driftsresultat per kilo noensinne i første kvartal 2017. Rekordresultatet kommer av fortsatt høye laksepriser, lavere kost på slaktet biomasse og en løftet snittpris på samlet kontraktsportefølje, sier konsernsjef Trond Williksen i en kommentar.

SalMars driftsinntekter utgjorde i overkant av 2,4 milliarder kroner i kvartalet, en oppgang fra rundt 2,0 milliarder kroner i tilsvarende periode året før.

Operasjonelt driftsresultat endte på 670,7 millioner kroner, opp fra 566,5 millioner kroner i første kvartal 2016. Analytikerne hadde ventet et driftsresultat på 635 millioner kroner, ifølge nyhetsbyrået TDN Finans.