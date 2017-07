Ny rekord for Schibsted i andre kvartal

Schibsted-konsernet fikk et rekordhøyt driftsresultat i andre kvartal. VG og Finn går fram, mens papiravisene sliter med omsetningssvikt.

Driftsinntektene for Schibsted ASA var i andre kvartal på 4.327 millioner kroner, mens driftsresultatet endte på 694 millioner kroner.

Resultat før skatt er femdoblet til 1.735 millioner kroner, mot 359 millioner kroner i samme periode i fjor. Dette skyldes i hovedsak bokføring av salgsgevinster på 831 millioner kroner.

Rekordstort

– Vi er glade for å kunne rapportere at Schibsted leverte rekordhøyt driftsresultat i andre kvartal 2017. Dette er et resultat av god drift både innen rubrikkannonser, publisering og Schibsted Vekst, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i en børsmelding.

Mye av framgangen skjer på rubrikkannonsemarkedet, der finn.no er en vesentlig del av porteføljen – i tillegg til at konsernet også er inne i mange internasjonale markeder for rubrikkannonsering på nett. Omsetningen i Norge for rubrikkannonsemarkedet i andre kvartal økte fra 429 millioner kroner i fjor til 486 millioner kroner i samme periode i år.

VG i pluss

Også VG kan melde om gode resultater i andre kvartal, med hele 32 prosents økning i reklameomsetningen på nett, og 33 prosents økning innen digitale abonnenter.

VGs omsetning i andre kvartal økte fra 422 millioner kroner i samme periode i fjor til 439 millioner kroner i år. Omsetningen for papiravisen sank fra 259 millioner kroner i andre kvartal 2016 til 224 millioner kroner i andre kvartal i år.

Historisk junimåned

Den digitale omsetningen øker samtidig. I andre kvartal i år var den digitale omsetningen i VG på 216 millioner kroner, opp fra 163 millioner kroner fra samme periode i fjor. Driftsresultatet for VG endte dermed på 87 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 64 millioner kroner i samme periode i 2016.

Ifølge Dagens Næringsliv er dette det sterkeste enkeltkvartalet for digital annonseomsetning i VGs historie, og i juni hadde VG høyere inntekter fra nett enn fra papiravisen.

For abonnementsavisene er situasjonen annerledes. Her går inntektene ned fra 742 millioner kroner i andre kvartal i fjor til 635 millioner kroner i år. Dette gjelder Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. Her går både inntektene digitalt og for papiravisene ned.

