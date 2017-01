Ny rekord på Oslo Børs

ANNONSE

Onsdag snuste hovedindeksen på 709 poeng som var ny historisk rekord. Torsdag bikket den over og endte på 709,47 poeng, opp marginalt 0,08 prosent. Dermed sluttet indeksen nesten på stedet hvil.

Det skjedde til tross for at oljeprisen svinger seg oppover. Et fat nordsjøolje ble solgt for 56,32 dollar og et fat amerikansk lettolje kostet 53,85 dollar fatet.

Marine Harvest var mest omsatt fra start til slutt, men falt 2,17 prosent. Deretter fulgte Statoil (-0,38), Norsk Hydro (+2,55), DNB (+0,65) og Yara International (-2,09).

Asetek steg mest med 4,02 prosent, tett fulgt av Tomra Systems (+3,93). Idex sank mest med 2,92 prosent foran Golden Ocean Group (-2,24) og Marine Harvest.

I London endte FTSE 100-indeksen uendret. I Frankrike sank CAC 40 med 0,24 prosent, og DAX 30-indeksen i Frankfurt økte med 0,26 prosent.

I USA og Asia er alle indekser opp, anført av Nikkei 225 i Tokyo og Hang Seng i Hongkong som endte opp henholdsvis 1,81 prosent og 1,41 prosent. (©NTB)

