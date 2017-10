Ny rekord på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs passerte 790 poeng torsdag. Da børsen stengte, lå indeksen på 790,39 poeng, en oppgang på 0,25 prosent fra sluttkursen onsdag.

Omsetningen torsdag endte på 4 milliarder kroner. Marine Harvest toppet omsetningslisten, og selskapet var også vinneren blant de mest omsatte med en vekst i aksjekursen på 1,7 prosent.

Oljeselskapet DNO var taperen med et fall på 1,7 prosent. Statoil var nest mest omsatt, men sluttkursen var den samme som onsdag.

FTSE 100 i London og DAX 30-indeksen i Frankfurt steg begge med 0,2 prosent, mens CAC 40 i Paris falt med 0,1 prosent.

Et fat nordsjøolje ble ved børsslutt omsatt for 56,3 dollar, mens amerikansk lettolje gikk for 50,4 dollar fatet, noe som er om lag det samme som onsdag.

